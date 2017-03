Deux Rois visitent « L’Afrique en capitale »

Le Roi Mohammed VI et le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, ont inauguré, ce jeudi 23 mars 2017 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, la manifestation culturelle et artistique « L’Afrique en Capitale ».

Placée sous le haut patronage royal, cette manifestation, initiée par la Fondation Nationale des Musées en collaboration avec plusieurs opérateurs culturels et institutionnels du Royaume, célèbre l’Art africain en mettant en lumière son dynamisme et la variété de ses modes d’expression.

À cette occasion, les deux chefs d’État ont visité trois expositions montées dans le cadre de cette manifestation : « Un regard contemporain sur l’Art africain », « Présence Commune », et « Mémorial ».

L’exposition « Un regard contemporain sur l’Art africain » présente un ensemble d’œuvres d’art issues d’une collection privée unique et offrant, à travers des tableaux, des sculptures et des objets de design faites par des artistes africains de renommée, comme Chéri Samba et Chéri Chérin de la République démocratique du Congo, Cyprien Tokoudagba du Bénin, Kwame Akoto du Ghana, et Bruce Obomeyoma Onobrakpeya et Ben Osaghae du Nigeria, une exploration originale des tendances de l’art contemporain africain.

Cette sélection, qui adopte délibérément la diversité des sujets et de leur traitement technique, montre un art africain résolument ancré dans ses racines, qui convoque une mémoire traditionnelle, tribale ou populaire, et met en avant les signes d’hybridation opérés sous l’impact de la mondialisation artistique et économique.

« Présence commune » est une exposition narrant deux expériences d’un retour aux origines en terres africaines des artistes Kouka Ntadi (peintre franco-congolais) et Wahib Chehata (Tunisie). L’humain et sa mise en lumière sont au coeur du travail de ces artistes qui essayent de repousser les frontières de l’ignorance et d’interpeller tout un chacun sur la place essentielle de l’Homme, tout en rendant un grand hommage à la terre africaine.

La troisième exposition « Mémorial » est un hommage à trois inspirants photographes qui se sont éteints : Malek Sidibé avec « Reportages maliens », Leila Alaoui avec « Les Marocains », ou encore Othmane Dilami avec « les musiciens de la transe ».

Outre ces expositions, la manifestation « L’Afrique en Capitale » sera marquée par d’intenses activités culturelles : 36 événements dans 18 lieux notamment la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, le Musée de Bank Al Maghrib, la Galerie Bab Rouah, la Galerie Bab El Kébir, Villa des Arts, l’Espace Expressions CDG, l’Académie du Royaume du Maroc et le Théâtre Mohammed V. Sont ainsi prévus des expositions d’arts plastiques et d’objets du patrimoine, des concerts de musique, des projections de films, des conférences, et des événements d’art urbain.

À noter que le peintre malien Abdoulaye Konaté, qui expose dans le cadre de cette manifestation à l’Espace Expressions CDG, a présenté aux deux souverains un portfolio de ses différentes toiles et créations.

Au terme de la visite des trois expositions, le Souverain Hachémite de Jordanie a signé le Livre d’Or du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

« L’Afrique en Capitale » selon Qotbi

« Cette manifestation artistique multidisciplinaire, sera l’occasion pour Rabat, ville lumière et capitale de la culture, de célébrer le retour du Maroc à l’Union Africaine », souligne le président de la Fondation nationale des Musées du Maroc. Et Mehdi Qotbi d’ajouter : « Nous fêtons aujourd’hui avec les couleurs et la culture ce retour magnifique ». Cette manifestation, poursuit-il, vise à donner une véritable ampleur à la culture qui est aujourd’hui le seul langage qui permet de restaurer la paix dans le monde et dans le continent africain en particulier.