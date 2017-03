DJ Snake sur la scène OLM Souissi le 17 mai

En renouvelant sa passion pour les musiques actuelles et urbaines, Mawazine annonce la venue de DJ Snake, qui sera aux platines le mercredi 17 mai à la scène OLM Souissi.

Né à Paris, de son vrai nom William Grigahcine, DJ Snake est établi aux États-Unis où ce prodige des platines ne s’est pas seulement imposé en un temps éclair comme l’un des artistes qui vend le plus de disques au monde, il est aussi devenu un véritable phénomène culturel. DJ Snake a démarré sa carrière comme producteur en 2009 avant de recevoir un Grammy en 2011 pour son travail en tant que co-producteur sur l’album Born This Way de Lady Gaga.

Son premier succès mondial, Turn Down For What, une collaboration avec Lil Jon, a été l’un des best-seller mondial en 2014 avec 8 Millions de ventes, 240 Millions de Streams (5x Platine aux USA). Le clip remportera quatre prix aux MTV VMA dont le prix “Best Direction” et une nomination aux Grammy dans la catégorie “Best Music Video”. Propulsé au sommet des charts, DJ Snake fait aussi l’unanimité auprès de la critique. Le magazine Rolling Stones a désigné Turn Down For What comme étant l’un des meilleurs sons de l’année 2014.

Rapidement après Turn Down For What, DJ Snake entame une collaboration fructueuse avec Aluna George à travers le titre You Know You Like It, qui se hisse en tête des classements. Le single a démontré la capacité de l’artiste à performer à la radio, la chanson devenant l’une des plus rapides à se classer dans le Top 40 Mainstream et le Rhythmic Top 40. You Know You Like It a par ailleurs été certifié double disque de platine moins d’un an après sa sortie.

DJ Snake a maintenu la cadence en 2015, faisant sa première apparition au mythique festival Coachella. Il collabore dans le même temps avec Major Lazer sur Lean On.

Fidèle au style crée par Dj Snake, cette collaboration avec Major Lazer est à la fois un hymne emblématique et une chanson pop aussi à l’aise dans le Top 40 que dans les festivals du monde entier. Désignée chanson de l’été, Lean On est aussi devenue le titre le plus diffusé de tous les temps sur Spotify, et avec quatre disques de platine à la clé. Le clip quant à lui rentre dans l’histoire également, l’une des 10 vidéos les plus vues sur Youtube avec + de 2 Milliards.

Sans se reposer sur ses acquis, Dj Snake sortira la même année le titre « Middle » qui sera double disque de platine et un vrai renouveau musical pour les radios du monde entier.

Mars 2016, Dj Snake sort le clip vidéo de « Middle » porté par l’acteur Josh Hutcherson du film Hunger Games.

Aout 2016 Dj Snake sort son 1er Album « Encore » duquel est issue l’énorme tube avec Justin Bieber « Let Me Love You ». À la suite de cette sortie Ryan Seacrest (American Top 40 Radio) annonce que Dj Snake est le 1er artiste Français à avoir eu autant de titres N°1 aux Etats Unis. L’histoire est cette fois ci scellée !

Et 2017 s’annonce sous les meilleurs auspices. Concert après concert (Ultra, Coachella, Lollapalooza) il est clair que DJ Snake n’a pas fini de nous étonner !