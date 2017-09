La musique Hassanie à l’honneur à la Fête de l’Humanité à Paris !

Pour la première fois, un groupe marocain est programmé à la célèbre Fête de l’humanité ce 16 septembre à Paris. Douech & Cheveu a été sélectionné pour représenter le Maroc et la richesse de la culture hassanie lors d’un concert qui promet de belles surprises à 18h30 sur la scène Zebrock.

Trois ans après une première rencontre à l’Institut de Monde Arabe à Paris, Group Doueh, le groupe sahraoui originaire et vivant à Dakhla, mené par le guitariste Baamar Selmou et sa chanteuse emblématique Halima Jakani, et le trio punk français Cheveu reviennent dans la capitale française pour un concert à la fête de l’Humanité ce 16 septembre.

Le trio français était allé à la rencontre de Group Doueh en janvier 2016 à Dakhla pour enregistrer 10 morceaux en seulement 15 jours. Suite la sortie de l’album en février 2017 et grâce à un accueil presse extrêmement positif (cf. revue de presse en annexe), ce combo maroco-français entame une grande tournée européenne avec, entre autre, La Villette Sonique à Paris, les Eurockéennes de Belfort, la Fête de la Musique à l’Institut du Monde Arabe à l’invitation de son président Jack Lang, Les Nuits Sonores de Lyon, Le Roskilde Festival de Copenhague au Danemark, le Dour Festival en Belgique et plus d’une trentaine de concerts durant l’été 2017

C’est le résultat de cette fusion ou plutôt ce « mille-feuille de sonorités » comme aime à s’appeler le groupe, que le public français découvrira ou redécouvrira à 18h30 sur la scène Zebrock de la Fête de l’Humanité.