Le Bô Marché ouvre ses portes à Casablanca

Une nouvelle enseigne de Supermarchés Premium vient d’ouvrir son 1er point de vente dans au coeur de Casablanca, à deux pas de l’Espace Porte d’Anfa.

Concept original unique en son genre, alliant merveilleusement les styles vintage rétro des vieilles épiceries parisiennes, au style hangar new-yorkais, ce nouveau concept store intègre les technologies et appareillages de dernière génération comme des vitrines ultra modernes, des chambres de maturation de viandes, une machine de fabrication de pâtes fraîches tout droit venue d’Italie, ou encore une trancheuse à volant « Old Style » ; une vraie pièce de musée au coeur du rayon Boucherie-Charcuterie.

Pensée et conçue par Mehdi Hsissen et Smail Haddioui, cette nouvelle enseigne marocaine se distingue par l’alliance du commerce de proximité et de l’épicerie fine, intégrant en son sein un Espace Traiteur et un Restaurant qui met le partage et la convivialité à l’honneur.

Ayant pour objectif le « All in One », l’enseigne propose dès les prochaines semaines un service de livraison à domicile et un service Drive pour les clients pressés.

L’enseigne ambitionne d’ouvrir une dizaine de points de ventes durant ces 3 prochaines années, en se déployant rapidement sur les principales villes du royaume.

D’un format compact (d’environ 500m² d’espace de vente), ce 1er magasin stylé et conceptualisé offre une palette impressionnante de services et d’opportunités de découverte, de plaisirs et d’achats.

Placé au centre des préoccupations et de l’attention du personnel, le client se verra offrir des conseils culinaires à chaque coin du magasin : de l’espace Bio au Stand Traiteur des Cuisines du Monde, de la Boucherie à la Fromagerie, en passant par la Poissonnerie et l’univers Pâtes fraîches & Tapas, et Epices & Fruits secs.

Les hôtes pourront déguster, en plus dans l’Espace Restaurant, des mets raffinés et autant de saveurs d’ici et d’ailleurs, comme déguster des pâtes ultra fraîches, savourer une douzaine d’huitres, un carpaccio ou un délicieux steak maturé de 90 jours, ou tout simplement siroter un bon café italien.