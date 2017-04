Mashrou’ Leila en concert à Rabat et à Casablanca

Après une venue remarquée en novembre 2014, le groupe d’Indie pop libanais se produit pour la seconde fois au royaume pour le plus grand plaisir de son public marocain. Deux concerts exceptionnels sont prévus pour le vendredi 21 avril à la Renaissance de Rabat et le samedi 22 avril au Studio des Arts Vivants à Casablanca.

Les 21 et 22 avril 2017

La formation qui a redéfinit les codes de la scène underground libanaise a donné un nouveau souffle à la scène artistique arabe. Elle dérange et fascine à la fois. Son dernier album, Ibn el Leil (fils de la nuit), allie sonorités électroniques et notes orientales, menant à un opus plus pop et d’une force musicale emportante. Une œuvre qui nous transporte et nous fait découvrir la complexité, le confort, le danger, la luxure et la promesse de la nuit.

Composé de Hamed Simo, Haig Papazian, Carl Gerges, Firas Abu-Fakher et Ibrahim Badr, le groupe de rock alternatif libanais est né d’une rencontre nocturne en 2008. Tous étudiants à l’Université Américaine de Beirut en architecture et design, les jeunes artistes se sont trouvé une passion commune : la musique.

Depuis, la notoriété du groupe n’a cessé d’accroître. Après des concerts à guichets fermés de par le monde (incluant le Liban, l’Egypte, la Tunisie, la France, le Canada, la Suisse, les Pays-Bas, la Serbie…) et suite à une tournée remarquable aux Etats-Unis, le groupe revient au Maroc pour ravir les mélomanes et les engagés du pays.