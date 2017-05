« Variations sur thème » de Rachid Sebti

Du 09 mai au 30 juin 2017 à la Villa des Arts de Rabat

L’artiste peintre Rachid Sebti est de retour ! Académicien à la technique maîtrisée, d’une palette chatoyante, l’éternel amoureux du corps féminin, sujet inépuisable, nous convie à l’appréciation de ses œuvres dans l’enceinte du bel espace de la Villa des Arts de Rabat. Femmes vêtues, dévêtues, debout, allongées, claustrées, en plein air, tristes, joyeuses…Une thématique inépuisable qui a inspiré une infinité de créateurs entre peintres, écrivais et musiciens. Depuis des années, le thème de prédilection de l’artiste reste la Femme, les femmes. Chez lui, on est loin de l’Orientalisme, des odalisques des harems imaginaires ! Rachid Sebti sublime la femme de son enfance, la mère, la tante, la voisine et l’amante.

Sebti nous offre ainsi des oeuvres inépuisables de sens, traitées à la fois d’une manière académique et personnelle. Le drapé, la transparence, le volume, …et une lumière qui jaillie de partout et qui caresse le corps féminin avec beaucoup de délicatesse.

A l’occasion de la grande exposition de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc en 2014, l’artiste publie un beau livre, « le sacre du corps ». En le préfaçant, Abdelaziz Elidrissi note, avec justesse, « Rachid Sebti pose la femme comme un postulat : d’être une reine sans patrie, une esclave non affranchie. Il porte sur elle un regard tendre et miséricordieux, il la dépeint sans la juger, la représente sans la dénuder totalement. »