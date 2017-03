VIP Room Marrakech -Grand Opening

Ce Vendredi 24 Mars 2017, GRAND OPENING du VIP ROOM Marrakech, dès minuit où se rassembleront des célébrités du Maroc et du monde entier.

Huitième implantation de VIP ROOM dans le monde, le VIP ROOM Marrakech reprend fidèlement tout ce qui fait le succès des Clubs VIP ROOM.

Chaque soir, des événements exclusifs, des aftershows, des DJ sets, des exclusive live acts et des soirées à thèmes feront partie de la programmation.

Rendez-vous incontournable d’un public à la recherche de l’excellence et de l’exclusivité, le VIP ROOM Marrakech est l’endroit idéal pour célébrer et vivre l’esprit festif de Marrakech comme jamais auparavant.

Le club VIP ROOM a su faire ses marques et se caractérise par un savoir faire de la fête unique en son genre. Jean Roch, pilier de la nuit parisienne a su développer une offre inégalée aujourd’hui, avec une programmation exceptionnelle de DJ et d’artistes internationaux.

Considéré depuis 1998 comme LE lieu de divertissement des privilégiés, VIP ROOM a construit en moins de 20 ans une renommée mondiale autour d’un concept reconnu et haut de gamme pour réunir chaque soir un public fidèle et de qualité.

De Paris à Dubaï en passant par New-York, VIP ROOM est aujourd’hui un club très en vogue dans les lieux les plus mythiques et incontournables de la planète. Paris, Saint-Tropez, Cannes Film Festival, Grand Prix de Monaco, Dubaï, New-York, Grand prix d’Abu Dhabi, St Barth et désormais Marrakech.

Reproduction du légendaire VIP ROOM Paris, le VIP ROOM Marrakech est un lieu spectaculaire dont la décoration a été conçue avec le plus grand soin pour refléter l’ambiance exclusive des clubs VIP ROOM.

A la clé, toute la magie de l’univers VIP ROOM dans un espace remarquable avec un décor chic et raffiné agrémenté d’un dancefloor époustouflant.

Un espace festif offrant une expérience unique avec un sound system impressionnant, doté des dernières technologies, un jeu de lumière incroyable pour des performances hors normes.