YAN&ONE, la nouvelle marque de beauté marocaine

Salwa Idrissi Akhannouch, Présidente du groupe Aksal, vient de lancer sa nouvelle marque YAN&ONE. Un magasin magazine, un Instagram et un Pinterest géant et vivant en plein cœur du Morocco Mall, situé au rez de chaussée des anciens magazins Les Galeries Lafayette.

Unique et 100% marocain, YAN&ONE est un concept qui a nécessité 3 ans de travail et la collaboration d’experts et designers du monde entier. Entièrement créé par Salwa Idrissi Akhannouch, son naming est un rappel aux origines berbères de sa fondatrice, YAN signifiant le chiffre « un » en langue amazigh. Pour YAN&ONE, chaque personne est unique et il n’existe pas de solutions standards. Une marque fière de ses origines marocaines, mais ouverte à l’international. Une marque qui garantit surtout une qualité internationale exceptionnelle à des prix accessibles à tous. « L’excellence et la qualité doivent être accessibles à toutes les femmes et à tous les hommes, et le prix ne doit pas être une barrière. » a déclaré Salwa Idrissi Akhannouch, rappelant que l’accessibilité est une des priorités de la marque. « YAN&ONE n’est pas une marque de niche, mais au contraire une marque pour tous, généreuse » a-t-elle ajouté.

La fondatrice de la marque a pu convaincre de grands laboratoires européens de renommée mondiale, collaborant avec les plus grandes marques de cosmétique, d’accepter de réduire leur prix en comptant sur un volume important.

Au-delà d’une marque, YAN&ONE est aussi un concept, celui d’un « magasin magazine, qui propose un merchandising unique associant des produits issus d’univers différents, dans un espace complètement connecté, interactif, en continuité avec les réseaux sociaux. Un Instagram et un Pinterest géant et vivant, mais avec, à la différence des réseaux sociaux, de très nombreux conseillers au service de tous les clients » a souligné Mme Akhannouch.

Marque universelle célébrant la diversité, le nouveau magasin de beauté est un espace grandiose de 3 500 m2 au design totalement innovant, cet écrin inédit propose 14 univers différents : maquillage, soins, rituels de beauté marocains, parfums, accessoires, services, etc., qui s’articulent le long d’un axe central et offrent une expérience shopping où les barrières entre produits et visiteurs sont estompées.

YAN&ONE propose un nombre infini de looks exclusifs pour toutes les femmes, avec des collections de soins et make-up pro adaptées à toutes les qualités et couleurs de peau, à chaque morphologie, à chaque style, à chaque envie. YAN&ONE rend quotidiennement hommage à la diversité et sublime la beauté naturelle de chaque femme, sans en oublier aucune, et leur propose des façons infinies d’être soi.

Pour YAN&ONE, les hommes aussi sont uniques. YAN&ONE leur consacre une attention particulière en leur réservant espaces, lignes de produits et services exclusifs.

La marque professionnelle a sélectionné les meilleurs experts internationaux pour fabriquer ses produits. Les maquillages sont fabriqués en France. Toute la ligne Soins Professionnels est élaborée en Suisse et en France, sans Paraben et sans Phenoxyethanol. Les masques pour le visage viennent de Corée, pays référence en la matière. La gamme Moroccan Rituals utilise les meilleurs ingrédients, l’huile d’argan et l’huile de figue de barbarie Bio et certifiées, trésors marocains de la cosmétologie mondiale.

Enfin, la marque a rappelé qu’elle est aussi créatrice d’emploi, avec plus de 200 personnes recrutées, dont une grande partie de jeunes qui ont bénéficié d’une formation intensive de six mois au sein de AKSAL ACADEMY et faire émerger une nouvelle génération de professionnels reconnus dans le monde de la beauté.