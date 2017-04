Zazie Mute – Le ré-enchantement du travail de Catherine Tanguy

Catherine Tanguy, coach professionnelle et cofondatrice et dirigeante de Faros Institut, a dévoilé ce lundi 24 avril 2017 lors d’une rencontre littéraire au Four Seasons Hotel Casablanca, son nouveau roman d’entreprise : « Zazie Mute, Le ré-enchantement du travail », une œuvre étonnante et énergisante.

Le livre dont la préface est signée Fouad Benseddik, raconte d’histoire d’Alice dite Zazie, cheffe d’entreprise néozélandaise qui quitte pour un temps son exploitation agricole et accepte une mission pour la République française. Région après région, entreprise après entreprise, elle part en quête des ingrédients qui permettraient de chasser la morosité qui s’est emparée des entreprises.

Chaque étape de ce joyeux voyage nous dévoile une nouvelle clé de l’entreprise réinventée pour faire face aux défis de son temps. En effet, entre la poire et le fromage, le mezze et la tête de veau sauce gribiche, Zazie craque, peu à peu, le code du ré-enchantement du travail et nous livre ses observations sans fioriture, avec la simplicité et la convivialité d’une bonne troisième mi-temps de rugby.

Candide gourmande et un tantinet provocatrice, Zazie nous réveille à nous-mêmes dans ce roman initiatique et hautement libérateur d’énergie. Vous y découvrirez que chacun d’entre nous peut cultiver son jardin entrepreneurial, créer un équilibre dynamique de projets, ouvrir les vannes des talents, dessiner une autre vision du travail et en partager les saveurs et envisager l’avenir avec plus d’espérance.

Zazie mute se lit comme un roman de gare mais…ne vous laissera pas sur le quai !

En choisissant le roman d’entreprise, Catherine Tanguy fait le pari de l’accessibilité pour témoigner d’expériences réelles qu’en qualité de coach en entreprise, elle a rencontrées et accompagnées. Affirmons-le. Nous avons tous besoin d’un nouveau management. C’est humainement une nécessité, c’est économiquement indispensable. Les canons du management issus de la révolution industrielle et conçus pour améliorer l’efficience, ne sont ni à la hauteur des défis d’innovation d’aujourd’hui, ni même en phase avec ce que nous savons de la motivation. Partout ou presque, on s’acharne à imprimer les mêmes actions qui produisent les mêmes résultats dont on ne veut plus et qui entraînent leur lot de délocalisation, de souffrances au travail et de sous performance.

L’ouvrage nous libère des modes d’emploi tout fait et nous préserve de la tentation de limiter à quelques experts la compréhension et les moyens d’agir sur les changements nécessaires. Ce livre inspirera tous les dirigeants, les consultants, les managers, les professionnels du changement en entreprise, sans oublier professeurs et étudiants. S’il s’adresse d’abord à ceux qui auront, un jour ou l’autre, la responsabilité de faire travailler ensemble des hommes et des femmes, il intéressera d’une manière plus large tous ceux qui veulent participer à modeler un monde dans lequel chacun trouve sa place pour produire sa valeur ajoutée au service de l’ensemble.