Abdallah Boureima nouveau patron de la commission de l’UEMOA

La commission de l’UEMOA, l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine a un nouveau président, il s’agit du nigérien Abdallah Boureima qui remplace ainsi le sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré.

En effet, les chefs d’État qui se sont réunis hier lundi à Abidjan ont trouvé un consensus suite à la course à la présidence entre le Niger et le Sénégal. Finalement, c’est l’ancien commissaire chargé de la fiscalité et des politiques de l’UEMOA qui a été désigné pour diriger la commission jusqu’en 2021 pour après céder la place au Sénégal.

Durant cette session extraordinaire les chefs d’État se sont également penchés sur la situation économique de l’organisation, le renforcement du processus d’intégration et enfin les questions politiques et sécuritaires de la sous région.