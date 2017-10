“Africa Convergence” réunit le monde africain des affaires

La Conférence internationale “Africa Convergence” s’est tenue vendredi à Casablanca et a réuni plusieurs hommes d’affaires du continent autour du thème “les nouveaux champions du sud”.

Carrefour de Networking et d’échanges, cette 2e édition a noté la participation du milliardaire et philanthrope soudanais Mo Ibrahim, de la porte-parole du Haut-commissariat aux réfugiés Melissa Fleming et de plusieurs sommités du monde africain des affaires. L’on compte parmi les participants le “Steeve Jobs africain” Veron Mankou, Kabirou Modjie de la fintech Wari et Rania Belkahia d’Afrimarket.

Plus de 300 invités nationaux et internationaux ont pris part à l’événement.