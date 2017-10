Benatiq participe à la préparation du Sommet UA/UE

Le Maroc prend part à la 17e session extraordinaire du Conseil Exécutif de l’Union Africaine ouverte ce lundi à Addis-Abeba.

Le Royaume est représenté par une forte délégation conduite par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq. Les responsables africains vont se pencher sur la préparation du 5e Sommet Union africaine-Union européenne, qui va se tenir les 29 et 30 novembre prochain en Côte d’Ivoire.

Pour rappel, le 4ème sommet UA-UE qui s’est tenu à Bruxelles a adopté la Déclaration de Bruxelles et la feuille de route du partenariat UA-UE 2014-2017. L’Union africaine et l’Union européenne ont convenu, pour la période 2014-2017, de la mise en oeuvre de la stratégie commune sera axée sur les domaines prioritaires à savoir Paix et sécurité, Démocratie, bonne gouvernance et droits de l’homme, Développement humain, Développement durable et inclusif, croissance et intégration continentale.