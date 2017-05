BMCE Bank of Africa sollicitée par la BIAT pour l’Afrique

La BMCE Bank of Africa a récemment signé avec la BIAT, la Banque Internationale Arabe de Tunisie pour l’accompagner dans son développement en Afrique. Pour le groupe panafricain ce partenariat illustre sa constante volonté de favoriser les dynamiques relationnelles et les opportunités d’affaires pour ses clients. Avec ce partenariat, la Banque tunisienne pourra s’appuyer sur le réseau de la BMCE Bank of Africa dans ses 19 pays de présence sur le continent.

Par ailleurs, rappelons que la Tunisie va intégrer au mois de juin le COMESA, le marché commun de l’Afrique orientale et australe composé par de 19 pays avec un marché dont les échanges s’élèvent à 4.500 milliards de dollars.