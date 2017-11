Doing Business 2018 : Le Maroc leader du Maghreb et 3e en Afrique

Le Maroc est la 3e économie la plus performante en Afrique selon le rapport Doing Business 2018 publiée par la Banque Mondiale. Le Royaume se place 3e au niveau africain derrière l’île Maurice et le Rwanda mais devance au top5 le Botswana et l’Afrique du sud.

En Afrique du nord, le Maroc reste le leader régional et occupe le 69e rang mondial parmi 190 pays avec un score de 67,91 points.

Le rapport de la Banque Mondiale précise également que le Royaume a maintenu sa position dans la 2e meilleure catégorie des pays en matière de facilité de faire des affaires au monde.