G20-Afrique : Plus d’investissements et moins d’aide

L’Afrique a été représentée par les Présidents Alpha Condé et Macky Sall au G20 qui s’est tenu ce week-end à Hamburg en Allemagne. En effet, les chefs d’État guinéen et sénégalais ont parlé au nom de l’Afrique en leurs qualités respectives de Président en exercice de l’Union Africaine et Président du NEPAD, le Nouveau partenariat pour le développement en Afrique.

“Nous ne voulons plus d’aide mais plutôt des investissements et un partenariat”, c’est en résumé le message de l’Afrique au sommet du G20. Les dirigeants africains ont demandé un accompagnement en termes d’investissement du plan “Compact with Africa” et de lutte contre l’évasion fiscale et les flux financiers illicites.

Une journée spéciale Africa Day a été organisée en marge du sommet pour parler de l’initiative Compact with Africa lancée par la chancelière allemande Angela Merkel.