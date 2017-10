Institut Mohammed VI de formation des imams : 165 MDH pour un 3e pavillon

Le Roi Mohammed VI, Amir al Mouminine, a inauguré, vendredi 20 octobre au quartier universitaire de Rabat, le projet d’extension de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques va dédier 165 millions de dirhams à la réalisation d’un 3e pavillon afin de concrétiser les Hautes instructions Royales relatives à l’élargissement de la capacité d’accueil et d’encadrement de l’Institut. Ce nouveau pavillon comprend un espace pédagogique d’une capacité de 640 sièges, un grand amphithéâtre avec 1.100 sièges, et un espace résidentiel de 350 lits, a précisé le ministre.

778 étudiants étrangers poursuivent actuellement leur formation au sein de l’institut, provenant de la Côte d’Ivoire, de la France, de la Guinée, du Mali, du Nigeria, du Tchad et du Maroc.