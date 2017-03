Le Maroc bien représenté aux AFRICA CEO FORUM AWARDS 2017

Forum international de référence sur les enjeux de développement du secteur privé africain, le AFRICA CEO FORUM 2017, qui se tient les 20 et 21 mars à Genève, distinguera pour la cinquième année consécutive les performances économiques des dirigeants et des entreprises en Afrique, à l’occasion des AFRICA CEO FORUM AWARDS 2017.

Chaque année, les AFRICA CEO FORUM AWARDS distinguent les entreprises et les investisseurs dont la stratégie et les performances ont le plus contribué à la dynamique de croissance de l’Afrique sur l’année écoulée.

Six prix seront décernés au soir du 20 mars 2017, en présence d’Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement, parmi les finalistes suivants :

« CEO OF THE YEAR »

1. Abdulsamad Rabiu, PDG, BUA Group

2. Issad Rebrab, Président, Cevital

3. Mohammed Dewji, PDG, MeTL

4. Naguib Sawiris, Président, OTMT Investments

5. Said Salim Awadh Bakhresa, PDG, Bakhresa Group

6. Strive Masiyiwa, PDG, Econet

« YOUNG CEO OF THE YEAR »

1. Anta Babacar Ngom Bathily, DG, Sedima

2. Basil El-Baz, PDG, Carbon Holdings

3. Darshan Chandaria, PDG, Chandaria Industries

4. James Mworia, PDG, Centum Investments

5. Mohamed Ben Ouda, DG, SNTL

6. Lamia Tazi, DG, Sothema

« AFRICAN COMPANY OF THE YEAR »

1. CIEL Group

2. ECONET

3. ELSEWEDY ELECTRIC

4. LABEL’VIE

5. MTN

6. OCP Group

« AFRICAN BANK OF THE YEAR »

1. ATTIJARIWAFA BANK

2. BANQUE CENTRALE POPULAIRE

3. ECOBANK

4. MAURITIUS COMMERCIAL BANK

5. STANDARD BANK GROUP

6. UNITED BANK FOR AFRICA

« PRIVATE EQUITY INVESTOR OF THE YEAR »

1. ACTIS

2. AFRICINVEST

3. DEVELOPMENT PARTNERS INTERNATIONAL LLP

4. HELIOS INVESTMENT PARTNERS

5. LEAPFROG INVESTMENTS

6. THE ABRAAJ GROUP

« INTERNATIONAL CORPORATION OF THE YEAR »

1. ALLIANZ

2. COCA-COLA

3. MOTA-ENGIL

4. ORANGE

5. SIEMENS

6. VITOL

Depuis quatre ans, ce sont plus de 120 entreprises et fonds d’investissements africains et internationaux et plus de 30 CEOs, figures emblématiques de la vitalité économique africaine représentants l’ensemble du continent, qui ont été nominés. 19 Awards ont été décernés, dont quatre prestigieux « CEO OF THE YEAR ».