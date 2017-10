Le Maroc invité d’honneur du Forum Afrique Expansion à Montréal

Le Maroc prend part au “Forum Afrique Expansion” qui s’ouvre ce lundi à Montréal au Canada avec comme thème central “Investissements et opportunités d’affaires en Afrique”.

Organisée par le cabinet de conseil Afrique Expansion avec le soutien de la Banque Africaine de Développement, cette 8e édition du forum africain au Canada met à l’honneur le Royaume comme l’une des économies les plus attractives du continent.

Plus de 500 investisseurs, entrepreneurs et décideurs africains et canadiens discuteront pendant 2 jours des opportunités d’investissement en Afrique.