Marché des capitaux : Le Maroc et l’UEMOA se rapprochent

Le Maroc et l’UEMOA, l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine renforcent leur coopération dans les marchés de capitaux.

En effet, le régulateur marocain à savoir l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers de l’UEMOA ont récemment signé à Abidjan une convention spécifique d’assistance technique afin d’assurer la protection des investisseurs et la promotion de l’intégrité et de la transparence dans les marchés respectifs.

Toujours en marge de la visite royale en Côte d’Ivoire, Nezha Hayat la Présidente de l’AMMC et Karim Hajji le Directeur Général de la Bourse de Casablanca, ont récemment visité la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA et ont également échangé sur la coopération entre les 2 marchés avec Edoh Kossi Aménounvé le Directeur Général de la BRVM.