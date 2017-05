Marchés financiers : Casablanca et Abidjan se rapprochent

MaroClear et le Dépositaire central de la Banque de Règlement de l’UEMOA, l’Union économique et monétaire ouest-africaine, viennent de signer la semaine dernière à Casablanca, un accord de partenariat pour rapprocher les 2 places financières.

En effet, les 2 institutions vont partager leurs expériences dans la veille technologique, l’adoption de normes et standards internationaux, la sécurité de l’information et le plan de continuité des activités au profit de la dématérialisation généralisée des titres sur les marchés financiers de Casablanca et d’Abidjan.