Salwa Idrissi Akhannouch lance YAN&ONE

Après avoir démocratisé la mode au Maroc en introduisant avec succès les plus grandes franchises de

prêt-à-porter, après avoir imaginé une destination shopping et loisir unique en Afrique, le Morocco Mall, qui a déjà accueilli en 5 ans plus de 80 millions de visiteurs, Mme Salwa Idrissi Akhannouch, Présidente du Groupe Aksal, leader incontesté du retail au Maroc, lancera dans quelques mois un nouveau concept totalement innovant, entièrement imaginé et développé par elle, avec une ambition clairement affichée : révolutionner le monde de la cosmétique et de la beauté… Avec cette innovation majeure, elle permet au Groupe Aksal de franchir un nouveau cap, celui de créateur de concept et de marque.

YAN&ONE, UN CONCEPT MAROCAIN, UNE CREATION MONDIALE, 3 ANS DE PREPARATION

A l’origine de ce projet, il y a d’abord la vision et la volonté d’une femme, celles de Salwa Idrissi

Akhannouch persuadée que le Maroc peut se distinguer en innovant tout en proposant une offre

adaptée et accessible à tous. Trois ans de travail acharné, et la collaboration d’experts et de bureaux

d’études internationaux ont été nécessaires pour le concrétiser. Baptisé YAN&ONE, ce concept va réunir

en un seul lieu le meilleur de la cosmétique mondiale tout en proposant une approche totalement

nouvelle de la beauté, entièrement digitalisée, en s’appuyant sur les meilleures solutions technologiques

au service du consommateur. YAN&ONE invente ainsi un nouveau concept unique au monde : le Beauty

SmartStore, avec pour objectif de rayonner au Maroc et à l’international.

YAN&ONE, LE PREMIER BEAUTY SMARTSTORE AU MONDE DE 3500 M2

YAN&ONE, c’est 3500 m2 entièrement dédiés à la beauté, mais aussi 3500 m2 dédiés au digital et à

l’expérimentation connectée, avec une transformation complète de l’approche client, créant ainsi une

toute nouvelle conception de l’expérience shopping. Mille écrans, des miroirs tactiles interactifs, des

outils digitaux (photos instantanées, videos, tutoriels,…) permettant de découvrir et d’adopter les

dernières tendances, des espaces connectés et des plateformes digitales aux devices multiples

proposant à la fois des solutions beauté personnalisées en temps réel et la possibilité de partager

instantanément des photos sur les réseaux sociaux des visiteurs… Des écrans et des tablettes vraiment

smarts, tous connectés et dotés de microprocesseurs qui leur permettent de gagner en autonomie pour

pouvoir afficher du contenu additionnel grâce aux applications intelligentes communicant avec les

serveurs centraux… Une démarche interactive avec le client et des réponses personnalisées… Une

stratégie omnicanal et totalement intégrée offrant aux visiteurs les mêmes services et avantages quel

que soit le type de store fréquenté, magasin physique ou e-Store… C’est aussi une dématérialisation et

une mobilité des caisses auprès de chaque client pour prolonger l’échange avec le service jusqu’à la fin

de l’expérience. Le SmartStore YAN&ONE, toujours connecté à l’essentiel, propose un lieu d’initiation et

de découvertes permanentes.

YAN&ONE, UNE EXPERIENCE SHOPPING AVANT-GARDISTE HYPER-CONNECTEE

Le tout dans un espace grandiose et à la pointe du design, conçu par Chafik Gasmi, architecte multirécompensé au niveau international, qui assure également la direction artistique du concept, et qui a imaginé une articulation de l’espace et des 14 univers le long d’une avenue centrale offrant une

expérience shopping où les distances entre produits et visiteurs sont abolies. Le merchandising y est

également complètement repensé et inédit. Avec son premier Beauty SmartStore, YAN&ONE promet au

shopper une expérience avant-gardiste hyper-connectée et un parcours totalement immersif dans le

monde du beau.

Une approche Hi Tech pour une tailor-made experience qui ne fait néanmoins pas de compromis sur la

relation humaine et l’accompagnement du client, assuré par une équipe de beauty experts et des

services personnalisés de Beauty Conciergerie.

Avec un mot d’ordre qui a guidé Mme Salwa Idrissi Akhannouch pour la conception de ce grand projet :

garantir à tous, quel que soit ses ressources, l’accès à la marque.

YAN&ONE, UNE SMART BRAND TRES ACCESSBLE A TOUS

YAN&ONE c’est un concept de Beauty SmartStore et c’est aussi une marque propre de maquillage, de soins, rituels et parfums tailor-made qui répondra à tous les besoins des consommateurs, créée autour de trois composantes : une qualité irréprochable, des prix très accessibles et une offre universelle. Les lignes soins pro et make-up YAN&ONE sont déclinées pour tous les types de peaux, de la peau porcelaine à la peau noire, répondant aux attentes de tous les consommateurs, dès son lancement au Maroc et prochainement en Afrique et à l’international. Imaginés et conçus au Maroc, YAN&ONE a ensuite sélectionné les meilleurs experts internationaux pour fabriquer ses produits. Toute la ligne Soins Professionnels est élaborée en Suisse et en France dans les laboratoires des marques cosmétiques les plus prestigieuses. Les maquillages, conçus par un make-up designer de renommée mondiale sont fabriqués en France. Les parfums sont produits à Grasse, berceau de la parfumerie française. Les shampooings viennent des Etats-Unis. Enfin, la gamme des rituels puise au Maroc son inspiration, mais aussi les meilleurs ingrédients, comme l’huile d’argan certifiée qui sert de base à la majorité des produits, ou l’huile de figue de barbarie, nouveau trésor marocain de la cosmétologie mondiale. Le tout en garantissant des prix accessibles à tous, sans faire de compromis sur la qualité.

YAN&ONE, UN GRAND EMPLOYEUR DE JEUNES

Avec ce projet, Mme Salwa Idrissi Akhannouch fait aussi le pari de l’emploi et de la création de richesse pour tous. Pour accompagner l’ouverture du premier point de vente, 220 postes fixes sont créés, pour constituer à terme une équipe pluridisciplinaire avec plus de 30 métiers différents. Aux côtés des professionnels confirmés, de nombreux jeunes seront ainsi recrutés et formés par AKSAL ACADEMY et vont acquérir une expertise pointue dans plusieurs domaines. Et ce n’est qu’un début puisque la marque envisage à court terme de multiples ouvertures au Maroc, comme à l’étranger, avec pas moins de 70 emplois créés par ouverture, pour pouvoir assurer partout service et conseils personnalisés, conjuguant ainsi hyper connectivité et humanité.