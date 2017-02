M’hamed Boucetta n’est plus

L’ancien secrétaire général du Parti de l’Istiqlal (PI) et ancien ministre, M’hamed Boucetta est décédé vendredi 17 février 2017 au soir à l’âge de 92 ans.

Né en 1925 à Marrakech, feu M’hamed Boucetta a accompli ses études universitaires à la Sorbonne, en droit et philosophie, avant d’exercer en tant qu’avocat à Casablanca.

Il a également occupé des postes gouvernementaux en charge de plusieurs portefeuilles, comme les Affaires étrangères et la Fonction publique.

Engagé dans l’action nationale depuis son jeune âge, le défunt a été l’un des fondateurs du PI, dont il est devenu membre du bureau exécutif en 1963, avant d’être élu secrétaire général après le décès de Allal El Fassi en 1972, un poste qu’il occupa jusqu’à 1998.