Mohammed VI félicite le Prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane

Le Roi Mohammed VI a eu, mercredi 21 juin 2017, un entretien téléphonique avec le prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, et ce à l’occasion de sa nomination Prince Héritier et vice-président du conseil des ministres et ministre de la Défense, par le Serviteur des deux Lieux Saints le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, indique un communiqué du Cabinet Royal. Au cours de cet entretien, le Roi a exprimé au prince héritier saoudien ses chaleureuses félicitations pour la confiance placée en lui et ses sincères vœux de totale réussite dans ses hautes fonctions, lit-on dans le même communiqué. Ce document précise que par la même occasion, l’accent a été mis sur la profondeur des liens de fraternité sincère et sur les relations excellentes basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante liant les deux Royaumes frères, ainsi que sur la détermination à poursuivre leur consolidation dans les différents domaines.