La Fondation Phosboucraa promeut l’excellence

Plus de 13 000 élèves à Laâyoune ont bénéficié du Programme d’appui à la réussite scolaire organisé par la Fondation Phosboucraa et Internationl Youth Foundation

La Fondation Phosboucraa et l’International Youth Foundation (IYF), en partenariat avec la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ont organisé vendredi 30 juin à Laâyoune, la cérémonie de clôture du Programme d’Appui à la Réussite Scolaire (PARS).

Lancé en 2015 par la Fondation Phosboucraa, PARS a pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation et les performances des élèves dans la Direction Provinciale de l’Education de Laâyoune. Mis en œuvre dans 36 établissements primaires, collégiaux et secondaires, le programme s’est articulé sur 4 axes :

Renforcer les compétences des enseignants par l’acquisition de nouvelles pratiques pédagogiques et améliorer l’apprentissage des élèves dans des champs académiques clés ;

Développer le savoir-être et le savoir-faire des élèves grâce au renforcement des compétences de vie, ou bien « life skills » en anglais, telles que la confiance en soi, l’esprit critique, le respect de soi et des autres et le travail en équipe ;

Dynamiser la vie scolaire de l’établissement à travers le renforcement des compétences des gestionnaires d’établissement dans la conception, le développement et le suivi des projets d’établissements.

Développer un plan d’action visant à réduire les causes potentielles de l’abandon scolaire à travers une étude menée par les élèves eux-mêmes.

Dans le cadre du projet PARS, les enseignants et des directeurs d’établissements ont bénéficié du savoir-faire de International Youth Foundation, le partenaire expert en matière de l’éducation de la Fondation Phosboucraa. Au total, 81 enseignants ont été formés en compétences de vie pour faire bénéficier plus de 2 000 élèves de ces compétences dans le cadre des « clubs de life skills ». Quatre-vingt (80) enseignants, dont le travail quotidien touche plus de 13 000 élèves, ont amélioré leurs capacités pédagogiques. 20 directeurs d’établissements ont été accompagnés de près pour développer et gérer des projets d’établissements. Enfin, plus de 20 coaches ont encadré 37 élèves qui ont conduit une étude sur le décrochage scolaire et qui ont produit un plan d’action pour faire face à ce phénomène.

Selon Khalid Chems Eddine, Surveillant Général au lycée Halima Saâdia à Laâyoune, le «Programme d’appui à la réussite scolaire contribue à la réduction du phénomène de l’abandon scolaire spécialement en favorisant le retour de ceux qui ont quitté les bancs. Et ils sont 30 000 à l’école primaire. Ce qui est un chiffre alarmant.»

Célébrant les résultats réalisés lors de ce programme, la cérémonie de clôture du projet PARS sera l’occasion pour les différents partenaires du projet d’échanger sur l’état d’exécution des différentes activités du projet, de recueillir les différents commentaires et observations et enfin de souligner la possibilité d’étendre l’expérience à d’autres sites dans les régions du Sud.