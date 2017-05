Le festival Gnaoua fête ses 20 ans !

La 20e édition de la grande messe des Gnaoua qui aura lieu du 29 juin au 1 juillet 2017à Essaouira sera placée sous le signe de la célébration, de la mémoire et de la nostalgie.

Un vingtième anniversaire, ça se fête et Essaouira compte bien célébrer la musique lors de cette édition spéciale en invitant à nouveau les artistes les plus talentueux à une rencontre fusionnelle avec les maîtres Gnaoua pour qu’ils créent ensemble d’intenses moments d’improvisation musicale.

Un film retraçant les 20 ans du Festival, “De l’ombre à la lumière : 20 ans d’un festival incandescent“, réalisé par Abderrahim Mettour a été projeté lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce mardi 2 mai à Casablanca. Cette projection, forte en émotions, a déclenché une salve d’applaudissements.

Et pour fêter les 20 ans du festival, une programmation haute en couleurs et riche des talents les plus variés a été pensée par les organisateurs. Abdeslam Alikkane et Karim Ziad, les deux directeurs artistiques, ont ainsi rappelé la spécificité et le concept avant-gardiste du festival en rappelant son concept unique : créer des ponts entre les musiques du monde et rappeler l’universalité de la musique.

Essaouira vibrera au son du blues le plus authentique avec le légendaire Lucky Peterson, du jazz le plus actuel avec le pianiste Bill Laurance, des percussions les plus osées avec Carlinhos Brown, ou encore de la plus pure musique africaine avec Ismaël Lô.

Pour Neïla Tazi, cette 20e édition est celle de la célébration. Les concerts proposés sont le fruit de cette volonté renouvelée de partage et de fusion. A l’image des résidences lors desquelles on retrouvera les rythmes frères du brésilien Carlinhos Brown et des maâlems Saïd et Mohamed Kouyou, le voyage africain de la Guinée au Maroc du Maâlem Hassan Boussou et des Hmadchas, la profondeur du blues de Lucky Peterson et de la tagnaouite du Maâlem Mustapha Baqbou.

Cette édition sera aussi celle de la mémoire et de la nostalgie avec les musiciens amis du festival, acteurs et témoins de cette aventure qui reviennent sur scène pour célébrer les 20 ans : les deux complices Ray Lema et Maâlem Abdeslam Alikkane, Titi Robin et son univers tout en sensibilité, Loy Ehrlich et sa fusion rock and roll de Band of Gnawa, mais aussi l’énergie débordante de Speed Caravan, Hindi Zahra et Ribab Fusion.

Mais la spécificité du festival, comme l’a rappelé Abdeslam Alikkane, président de l’association Yerma Gnaoua, c’est la volonté de continuer à maintenir vivante la richesse du patrimoine gnaoui et comme à l’accoutumée, les scènes du festival vibreront du 29 juin au 1er juillet au son des crotales et des guembris, pour le plus grand plaisir du public.

Driss El Yazami a rappelé pour sa part le plaisir d’avoir initié en 2012, en partenariat avec le Festival Gnaoua et Musiques du monde, la tenue du Forum d’Essaouira. Pour la 6e édition, le thème retenu est « Créativité et politiques culturelles à l’ère du numérique » et sera une fois de plus l’occasion de nombreux débats.

En clôture de la conférence de presse, Neïla Tazi a rendu un vibrant hommage à Feu Abdelhafid Chlyeh, écrivain et ethno-psychologue marocain. Abdelhafid Chlyeh était un des rares spécialistes des Gnaoua, a publié deux ouvrages sur le sujet, dont “Les Gnaoua du Maroc : itinéraires initiatiques, transe et possession“. Il a été un des fondateurs du Festival.