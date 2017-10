Le Maroc tire le bilan de sa politique migratoire

Le Maroc a célébré, ce jeudi 19 octobre, le 4e anniversaire du lancement de la politique nationale d’immigration et d’asile, un événement organisé par le ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration.

23.000 migrants ont été régularisés depuis le lancement du plan national, une politique « humaniste et exemplaire » selon le directeur Général de l’Organisation Internationale de la Migration William Swing.

L’événement a noté la participation des chefs de la diplomatie de la Guinée Bissau, de la Mauritanie, de la République Démocratique de Congo, de plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc et d’organisations internationales.