Les Parlements africains en conclave à Rabat

Les travaux de la 70e session du comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine s’ouvrent à Rabat ce jeudi.

Les parlementaires africains se pencheront durant les 2 jours de travaux sur l’ordre du jour de la 40e conférence de l’Union et celui de la prochaine session du comité exécutif.

L’institution panafricaine compte 40 Parlements nationaux comme membres et plusieurs pays observateurs et a pour objectif de renforcer le dialogue et la coopération entre les Parlements Africains.