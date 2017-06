Nabyla Maan sort son nouvel album

Dans son nouvel opus « Dalal Al Andalus », la chanteuse marocaine explore les musiques marocaines à travers trois grands styles ; Tarab Andalussi, Tarab Gharnati et Melhoune.

A l’image de Laghzal Fatma sortie en 2014 et ayant réalisé plus de 7 millions de vues sur Youtube ainsi qu’une large diffusion au Maroc et à l’étranger, l’album aux teintes jazzy mêlant musique traditionnelle marocaine et musique du monde a aussi réussi son lancement en dépassant les 150 000 vues, durant les 4 premiers jours.

Né de la passion de l’artiste pour les musiques traditionnelles marocaines, ce projet d’album, est le résultat de trois ans de recherche et d’expérimentations où la chanteuse a côtoyé de grands maîtres et spécialistes de musiques traditionnelles et a été entourée de son équipe composée principalement de Tarik HILAL co-producteur de l’album ainsi que que de Nor Eddine Bahha spécialiste de Jazz et auteur de l’ouvrage Jazzology sur la théorie de l’harmonie dans le Jazz..

Composé de 8 chansons, l’opus promet un vrai voyage dans les musiques marocaines et arabo-andalouses, revisitées sous l’aile du Jazz. La voix cristalline de Nabyla Maan elle, nous transporte dans un univers plutôt moderne, tout en gardant l’air de base et le sens des paroles.