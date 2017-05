COSUMAR TOP Performer RSE 2017 pour VIGEO EIRIS

Le Groupe COSUMAR a été désigné TOP Performer RSE 2017 par l’institut VIGEO EIRIS avec un score obtenu parmi les plus élevés des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca.

Cette annonce vient évaluer et reconnaître les efforts en matière de responsabilité sociale entrepris pas COSUMAR depuis plusieurs années et en particulier la prise en compte des facteurs environnementaux dans la chaîne d’approvisionnement, la maîtrise des impacts sur l’eau et la maîtrise des consommations d’énergie et réduction des émissions polluantes.