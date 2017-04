À travers sa filiale Mediafinance qui opère dans les marchés des capitaux depuis plus 20 ans, le Groupe BCP lance la première banque marocaine totalement dédiée à l’activité « Titres ». « Cette initiative vise aussi bien à contribuer au développement des infrastructures des marchés de capitaux au Maroc qu’à renforcer les atouts et le positionnement de la place financière de Casablanca », explique le Groupe bancaire.

La nouvelle banque cible une clientèle d’Institutionnels et de Corporates marocains et étrangers pour les accompagner dans la gestion de leurs portefeuilles d’investissements multi-classes d’actifs et multi-marchés. Son offre se veut globale et englobe : Services de local et global custody ; Services de règlement/livraison ; Services aux Fonds ; Services aux Emetteurs ; Market services ; Services d’externalisation de la tenue de comptes titres.

Carte de visite

Créée en 1994, Mediafinance est une filiale à 100% du Groupe BCP opérant sur le marché en tant que banque. Elle détient, à ce titre, un agrément de banque, un agrément de teneur de comptes ainsi qu’un statut d’Intermédiaire en Valeurs du Trésor (IVT). Sa base de clientèle est composée d’investisseurs institutionnels : Banques, sociétés financières, compagnies d’assurance, mutuelles de prévoyance, fonds de retraites, caisses de retraites et de sécurité sociales, sociétés de gestion d’actifs, fonds d’investissements, brockers, global custodians, autres teneurs de comptes…