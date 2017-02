Le groupe AKSAL ouvre le plus grand ZARA HOME en Afrique au Morocco Mall

Le 16 Février 2017, le groupe AKSAL ouvrira le plus grand ZARA HOME en Afrique et l’un des plus importants magasins au monde au Morocco Mall.

C’est donc dans le plus grand mall de destination shopping en Afrique que le Groupe AKSAL inaugurera le flag ship store Zara Home sur une superficie de plus de 800m², dans un concept innovant et branché. Toutes les collections seront exposées dans l’enseigne de décoration d’intérieure, pour le plus grand plaisir de ses clients.

L’enseigne Zara Home est présente au Maroc depuis 2008, à Marrakech et Casablanca. La marque bénéficie d’une solide notoriété auprès des marocains grâce à un large de choix de produits de qualité et des nouveautés en magasin. Zara Home, ce sont des nouveaux articles qui arrivent deux fois par semaine en boutique : linges de lit, linges de table et salle de bain, vaisselle, homewear, produits cosmétiques et accessoires de décoration.