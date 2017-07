Le “China-Africa Investment Forum” revient à Marrakech

L’Afrique et la Chine vont se rencontrer à Marrakech en novembre prochain à l’occasion de la 2e édition du “China-Africa Investment Forum”.

Co-organisé par le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, l’événement vise à favoriser les rencontres d’affaires entre les principaux acteurs du commerce et de l’investissement entre la Chine et l’Afrique afin de promouvoir la création de partenariats durables.

400 décideurs chinois et africains sont attendus lors des 2 jours de conférences et rencontres d’affaires.