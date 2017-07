Othman Benjelloun fait le point sur Tanger Tech

S’il y avait des questions sur la réalisabilité du grand projet de la ville industrielle de Tanger, Othman Benjelloun, le président de BMCE Bank of Africa, partenaire financier du projet vient de répondre de manière claire. La Cité Mohammed VI de Tanger sera construite selon le programme établi avec les partenaires chinois. Les uns et les autres y tiennent.

La mobilisation du groupe financier marocain est « sans réserve », assure son président et «la détermination des partenaires chinois est régulièrement réitérée, quelle que soit la complexité d’un projet assurément de longue haleine ». Les travaux devront débuter « au courant du second semestre, c’est-à-dire incessamment ».

« La mise en œuvre de ce projet est en bonne voie, je l’affirme solennellement. 2000 ha de terrain sont identifiés et en cours de cession par l’État aux promoteurs sino-marocains. Il a déjà fait l’objet de délimitation et de bornage par l’Administration marocaine », précise le président Benjelloun, dont le groupe participe au projet en tant que banquier, assureur et promoteur des investissements.

Le public en saura encore plus lors d’une présentation que compte organiser le président BMCE Bank of Africa le 29 juillet, dans le but d’« éclairer l’opinion publique et dissiper toutes inquiétudes ».

L’immense projet de la cité industrielle a été lancé le 20 mars dernier sous la présidence du Roi Mohammed VI. « Il s’agit d’une cité industrielle moderne, futuriste, écologique, connectée aux nouvelles et futures technologies, une cité qui est, en même temps, résidentielle prévoyant pour ses habitants, un mode de vie sain autant que productif. Cette Cité est prévue d’éclore aux portes de l’Europe dans une zone mitoyenne du plus grand port de transbordement d’Afrique, Tanger Med. Elle devrait accueillir plus de 200 entreprises chinoises et ainsi, permettre d’employer dans le secteur industriel, de l’Habitat, de la Santé et de l’Education, plus de 200.000 personnes dans les 10 ans à venir », rappelle le président de BMCE BOA. L’investissement global prévu est de 11 milliards de dollars.