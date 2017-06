Voici pourquoi la commercialisation des phosphates de Boucraa est 100% légale

Le verdict devra tomber le 15 juin 2017 dans l’affaire de la saisie, en Afrique du sud, d’un cargo transportant une cargaison de phosphates en provenance de Boucraa. Ce dossier a été monté de toutes pièces pour faire croire à l’illégalité de la commercialisation des phosphates en provenance du Sahara marocain. La principale allégation avancée est que ce commerce ne profite pas aux Sahraouis. Ce à quoi le gouvernement marocain a déjà répondu par la voix de son porte-parole, en réaction à une affaire similaire dans laquelle le Polisario a été vite débouté par la justice panaméenne : « Les ressources naturelles du Sahara marocain sont exploitées dans le cadre du droit international et de la souveraineté nationale ». Rappel a été fait, par la même occasion, que les investissements dans la région du Sahara marocain représentent sept fois les revenus tirés de ses ressources naturelles.

Concernant en particulier les phosphates de Boucraa dont se charge la filiale du groupe OCP, Phosboucraa, ceux-ci font l’objet actuellement d’un plan de développement totalisant environ 2 milliards USD. L’objectif tracé est d’améliorer la durabilité́ de l’activité́ de la société. Mieux, ce programme d’investissement, ainsi que l’engagement de l’Etat marocain d’investir 8,1 milliards de dollars en faveur de l’amélioration de l’éducation, de la santé et de l’infrastructure de la Région, font de Phosboucraa une source continue de richesse et de prospérité pour la Région.

Ce n’est pas tout, Phosboucraa a initié la construction d’une « ville minière » moderne sur son site Boucraa d’un investissement total d’environ 28 millions USD. Les principaux bénéficiaires de ce gros investissement sont les ressources humaines locales qui bénéficieront notamment de formations universitaires et professionnelles de haut niveau.

L’élément humain est aussi au cœur des stratégies de proximité mises en place par la Fondation Phosboucraâ depuis sa création en 2014. La raison d’être de cette Fondation est l’accompagnement du développement socio‐économique local dans tout le Sahara marocain.