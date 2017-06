CaixaBank étend son réseau au Maroc

CaixaBank a ouvert une nouvelle agence bancaire dans la ville d’Agadir au Maroc. C’est la troisième agence que CaixaBank ouvre dans le pays, où l’entité est déjà présente à Casablanca et à Tanger. De cette façon, l’entité présidée par Jordi Gual et dont le CEO est Gonzalo Gortázar renforce les services aux entreprises déjà installées ou avec des perspectives d’entrer dans le marché marocain.

Comme le reste du réseau international de CaixaBank, l’agence offrira des services de commerce extérieur, banque d’entreprises et banque des grandes entreprises. De surcroît, en raison des spécificités de l’économie d’Agadir, la nouvelle agence disposera de gestionnaires spécialisés dans les services financiers pour les secteurs du tourisme, de la pêche et de l’agriculture.

En effet, l’agence disposera de l’offre de produits et du savoir-faire d’AgroBank, la ligne d’activité que CaixaBank a développée spécifiquement pour les entreprises de l’agroindustrie et agro-alimentaires. C’est la première fois que CaixaBank transposera l’éventail de services d’AgroBank, à l’international, une offre à forte valeur distinctive dans le secteur, où même les agences sont labellisées.