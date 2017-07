CEDEAO : Une ONG ivoirienne dit “Akwaba” (bienvenue) au Maroc

L’ONG ivoirienne dénommée “l’Entreprise de Paix” a entamé depuis le 8 juillet une campagne de sensibilisation sur le processus d’adhésion du Maroc à la CEDEAO.

Baptisée “CEDEAO : Akwaba Maroc !”, l’initiative vise à sensibiliser et à mobiliser les populations ivoiriennes et ouest-africaines autour des enjeux et perspectives de l’adhésion du Maroc à la CEDEAO et également sur les enjeux de l’intégration africaine et les risques liés à l’immigration clandestine.

Après la Côte d’Ivoire, l’ONG sillonnera d’octobre à décembre prochains plusieurs pays de la sous-région dont le Nigéria, le Sénégal, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Bénin et le Togo.